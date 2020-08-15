نجومية كوتينيو فشل لرئيس برشلونة

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

كشف الظهور اللافت للبرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ، بما لا يدع مجالا للشك فشل جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي لنادي برشلونة في التعامل مع التعاقدات في النادي واختيار المدرب المناسب القادر على توظيف النجوم في نادي برشلونة.

ومساهمة فيليب كوتينيو بثلاثة أهداف خلال مشاركته مع النادي البافاري ضد النادي الكتالوني، حيث سجل هدفين وساهم في الثالث، تؤكد بانه كان ضحية سياسات رئيس نادي برشلونة الفاشلة.

وكان بايرن ميونخ تمكن من ضم فيليب كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 8.5 مليون يورو مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وهو اخفاق كبير يضم إلى اخفاق سابق لجوسيب ماريا بارتوميو بحسب تصريحات ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة، التي أكد فيها أن الإدارة الحالية فشلت في التعامل مع مسألة رحيل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، ملمحا في ذات الوقت على وجوب تمديد عقد الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي, حسبما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية.

ونقلت الصحيفة تصريح روسيل على ان "رحيل نيمار فشل تاريخي للاعب والنادي".

وأضاف: "برشلونة كان سيحقق المزيد من الألقاب في عصبة الأبطال الاوروبية، لو استمر نيمار، الذي كان على بعد خطوة واحدة من أن يصبح الأفضل في العالم".

وتابع: "لو كنت في برشلونة لأعدت نيمار، لكن بعقدين رياضي وسلوكي.. إنه أفضل لاعب في العالم بعد ميسي".

وهي أحاديث وتصريحات وقرائن تؤكد بان نادي برشلونة كان ينقصه في الموسم الحالي إدارة ناجحة تحسن التعامل مع منجم المواهب والنجوم ليؤكد انه أفضل نادي في العالم وليس كما هو الحال الان يخسر بالثمانية.

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