صفقة ويليان تثير المزيد من الانتقادات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أثارت أخبار صفقة انتقال اللاعب البرازيلي ويليان من تشيلسي إلى أرسنال الكثير من الانتقادات بحصول اللاعب على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في أرسنال، قادماً من تشيلسي في صفقة انتقال حرة.

وباحتساب رسوم التسجيل مع المكافآت الأخرى طوال مدة العقد لثلاث أو أربع سنوات، سيظهر مبلغ كبير ومفاجئ يقدر بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يأتي بعد أيام قليلة من إعلان أرسنال الأسبوع الماضي، اقتراح الاستغناء عن 55 موظفاً، بسبب الضائقة المالية وظروف جائحة «كورونا». ووفقاً للصحف الإنجليزي باتت صفقة ويليان قاب قوسين أو أدنى من التحقق، ومن المفترض أن يوقع اللاعب على عقد انتقاله رسمياً غداً.

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