كرويف مدرباً لشنجن الصيني

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

عُيّن المدرب الهولندي جوردي كرويف مدرباً لنادي شنجن الصيني لكرة القدم في تجربة ثانية في الدولة الآسيوية الأكثر سكاناً في العالم، بعد استقالته الشهر الماضي من تدريب منتخب الإكوادور من دون أن يحظى بفرصة قيادته في أي مباراة.

ويخلف كرويف (46 عاماً) الإيطالي روبرتو دونادوني الذي ترك منصبه في 11 أغسطس بعد أربع مباريات فقط من الموسم حقق فيها فوزاً وحيداً مقابل 3 خسارات.

وأشار النادي «سيصل كرويف إلى الصين في 16 أغسطس ويخضع بعضها للبروتوكول الصحي المرتبط بفيروس (كورونا) المستجد».

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