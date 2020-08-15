الجماهير الإنجليزية ممنوعة من الغناء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سيكون على مشجعي كرة القدم الإنجليز، التوقيع على مدونة سلوك للحماية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد عند عودتهم إلى الملاعب اعتباراً من سبتمبر المقبل، ويشمل ذلك حظراً على الغناء، وذلك عندما يتم تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً، ما يعني إعادة دخول المتفرجين إلى الملاعب في الوقت المناسب للموسم الجديد في إنجلترا وويلز. لكن سيتعين على المشجعين تحمل المسؤولية من خلال الموافقة على قواعد السلوك قبل السماح لهم بالدخول، وتشجيع قبول المشجعين بأعداد محدودة للالتزام بالتباعد الاجتماعي في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد في 12 سبتمبر المقبل.

وستكون الأمور مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل بدء جائحة فيروس كورونا، ويتعين على المشجعين الاشتراك في قواعد مختلفة قبل منحهم تذكرة، ووفقاً لصحيفة «صن»، فمن المرجح أنه لا يسمح بالغناء أو الترديد أثناء الألعاب خوفاً من انتشار الفيروس إلى المشجعين الآخرين. وكان المذيعون التلفزيونيون، قد أضافوا جواً اصطناعياً لمباريات الدوري الإنجليزي ، بعد استئناف الموسم بالمباريات خلف أبواب مغلقة.

وفي الدوري الأمريكي ، كان على المشجعين التوقيع على تنازل بأنهم لن يتخذوا إجراءات قانونية ضد الأندية أو الدوري إذا أصيبوا بفيروس كورونا أثناء حضورهم مباراة.

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