صفقة ويليان تثير المزيد من الانتقادات لأرسنال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يحصل اللاعب ويليان على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في أرسنال، بعد أن يكمل انتقاله المجاني من تشيلسي في صفقة انتقال حرة، مع توقع توقيع العقد بعد غدٍ الأحد.

وكشفت صحيفة «سبورت ميل» أنه تم الاتفاق على صفقة من حيث المبدأ، وأنه سيتم مكافأة البرازيلي البالغ من العمر 32 عاماً بشكل رائع، وسيكون الراتب الأسبوعي الأساسي للاعب أقل مما كان يحصل عليه في تشيلسي.

ولكن بمجرد احتساب رسوم تسجيل الدخول الضخمة، مع المكافآت الأخرى طوال مدة العقد لثلاث أو أربع سنوات، سيظهر مبلغ كبير ومفاجئ يقدر بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني.

والمبالغ الضخمة المتضمنة للصفقة، أثارت الكثير من التساؤلات بعد إعلان أرسنال الأسبوع الماضي، اقتراح الاستغناء عن 55 موظفاً، ويقول المطلعون إن عملية إزاحة الستار عن صفقة ويليان سوف تثير الكثير من الانتقادات لإدارة النادي.

وقال وكيل اللاعب إنه سيتم الانتهاء من الصفقة قريباً، وأضافت المصادر أن حدوث تحول غير متوقع في الأحداث فقط من شأنه أن يوقف إبرام الصفقة في نهاية هذا الأسبوع، ما يعني أن ويليان الذي فاز بالدوري الإنجليزي مرتين في فترة متألقة من تشيلسي، يمكنه بدء التدريب قريباً مع زملائه في فريق أرسنال قبل الحملة الجديدة، وهو الأمر الذي يبدأ في 12 سبتمبر.

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