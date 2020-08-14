الكوري هيونغ يسجل أجمل هدف في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ - مين لاعب توتنهام هوتسبر، بجائزة أجمل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، وجاء هدفه في المباراة التي حقق خلالها توتنهام الفوز بنتيجة 5-0 أمام بيرنلي في ديسمبر الماضي.

وسجل اللاعب هدفه بعدما استلم الكرة خارج منطقة جزاء فريقه وتقدم 80 متراً بعد مراوغة أكثر من لاعب قبل أن يسدد في الشباك، وتفوق اللاعب الكوري الجنوبي من أجل الفوز بجائزة أجمل هدف على 8 لاعبين آخرين، من بينهم الإيراني علي رضا جاهنباخش لاعب برايتون، والذي سجل هدفاً بتسديدة مقصية خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع تشيلسي 1-1 في يناير الماضي.

وقال سون: «مباشرة بعدما استلمت الكرة حاولت أن أجد لاعباً من أجل التمرير له، ولكنني كنت محظوظاً بعض الشيء، وقمت بالمراوغة من أجل الوصول للمساحات الفارغة، وحاولت أن أنهي الهجمة بصورة جيدة، لأن كل شيء سار بسرعة، كنت مركزاً بشكل كبير على إنهاء الهجمة، وكان الشعور رائعاً».

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