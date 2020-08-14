الجماهير الإنجليزية ممنوعة من الغناء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سيكون على مشجعي كرة القدم الإنجليز، التوقيع على مدونة سلوك للحماية من انتشار فيروس كورونا عند عودتهم إلى الملاعب اعتباراً من سبتمبر المقبل، ويشمل ذلك حظراً على الغناء، وذلك عندما يتم تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً، مما يعني ذلك إعادة دخول المتفرجين إلى الملاعب في الوقت المناسب للموسم الجديد في إنجلترا وويلز.

لكن سيتعين على المشجعين تحمل المسؤولية من خلال الموافقة على قواعد السلوك قبل السماح لهم بالدخول، وتشجيع قبول المشجعين بأعداد محدودة للالتزام بالتباعد الاجتماعي في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد في 12 سبتمبر المقبل.

وستكون الأمور مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل بدء جائحة فيروس كورونا، ويتعين على المشجعين الاشتراك في قواعد مختلفة قبل منحهم تذكرة، ووفقاً لصحيفة «صن»، فمن المرجح أنه لا يسمح بالغناء أو الترديد أثناء الألعاب خوفاً من انتشار الفيروس إلى المشجعين الآخرين.

وكان المذيعون التلفزيونيون، قد أضافوا جواً اصطناعياً لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استئناف الموسم بالمباريات التي أجريت خلف أبواب مغلقة.

وفي الدوري الأمريكي لكرة القدم، كان على المشجعين التوقيع على تنازل بأنهم لن يتخذوا إجراءات قانونية ضد الأندية أو الدوري إذا أصيبوا بفيروس كورونا أثناء حضورهم مباراة.

وبالفعل تم السماح بحضور 3 آلاف متفرج لمباراة بين إف سي دالاس وناشفيل ليلة الأربعاء الماضي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد توقيعهم على هذه التنازل المكون من صفحتين.

وبمجرد السماح للجماهير بالعودة إلى المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يجعل عدد من التغييرات التواجد في الملاعب أكثر أماناً من فيروس كورونا، إذ سيتم أولاً تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الأرض، لضمان التباعد الاجتماعي الكافي.

ومن المحتمل أيضاً أن يصبح الدخول والخروج في اتجاه واحد، بالإضافة إلى أوقات الوصول المتقطعة، ستكون القاعدة لهؤلاء المشجعين المحظوظين بما يكفي للحصول على تذكرة، مع نشر المراقبين للالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، ومعدات معقمات الأيدي، وتحمل المشجعون المسؤولية الكاملة عن أنفسهم من خلال عدم حضور المباريات إذا ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو إذا كانوا بالقرب من أي شخص مصاب به.

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