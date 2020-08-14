ماذا قال كيكي عن مواجهة البافاري اليوم على ملعب "النور"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد كيكي سيتين، مدرب برشلونة أن مواجهة بايرن ميونيخ ستكون متكافئة بالإضافة للحديث عن إمكانية مشاركة عثمان ديمبلي، والإشادة بقدرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز على النادي البافاري.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ مساء اليوم الجمعة على ملعب «النور» في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتحدث سيتين عن حالة الفريق لخوض هذه المباراة، قائلاً: «في حالة جيدة، وهذه المباراة التي ننتظرها بعد الفوز على نابولي، ونشعر بالراحة لتواجد ديمبلي في القائمة، وبلا شك سيكون في مستعداً للمشاركة، لم يشارك منذ عام تقريبًا، ولكننا لدينا الطموح للعب بشكل جيد»، وفقاً لـ "آس".

وتابع سيتين حديثه عن أحاسيس عناصر الفريق واستعدادهم لإظهار أفضل مستوى لهم، قائلاً: «نعلم جيدًا قوة الخصم، ولن نقلل منهم، وليست فقط الأرقام، لدية قدرة وأثبت أنه فريق قوي وغير عادي، ولكن أيضا نمتلك قوتنا، لهذه ستكون مباراة متساوية، وستكون هناك خيارات كثيرة».

وعلق كيكي على فكرة التحكم في الاستحواذ للفوز بهذه المباراة، قائلاً: «من المهم جدًا امتلاك الكرة، لأن هذا سيسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا لأطول فترة ممكنة، والقوة الهجومية للبايرن عالية، وأمر واضح إذا امتلكت الكرة فلن يستغلوا هذه القوة، وهذا سيعتمد على التوفيق، وإذا استطعنا الاستحواذ على الكرة ستقل خطورتهم».

وفيما يتعلق بالتصريحات عن أفضلية البايرن، ومدى تحفيزها لبرشلونة، أكد سيتين: «الحماس أمر واقعي، لأنك ستلعب مباراة مهمة للغاية أمام خصم كبير وفيها نزاع قوي، وما يقال خارج الملعب يكون مختلفًا عن الداخل، وهي مباراة متكافئة الأطراف هكذا أراها».

وكشف سيتين عن إمكانية التضحية بمهاجم للعب بـ 4 لاعبين في مركز وسط الملعب، قائلاً: «في الحقيقة خططنا لأمور كثيرة، وربما نعتقد أن الرسم يكون مهمًا ولكن ربما لا يكون بهذا القدر، ونعلم جيدًا المهارة التي يمتلكها البايرن وبالطبع سيكون علينا الدفاع عندما يمتلكون الكرة».

ورد سيتين على قلقه بشأن النسق الذي يفرضه البايرن، قائلاً: «تقلقنا أمور كثيرة لأنه فريق متكامل، ولديه القدرة على الهجوم والدفاع وانضمام عدة لاعبين في الخط الهجومي، ويضغط بشكل جيد، وهذا نعرفه وندرس طريق الخروج من هذا الضغط».

وتطرق سيتين للرد على أفضلية ليفاندوفسكي عن ميسي، مضيفًا: «هو لاعب كبير، ولكن ليس في المستوى العالي لميسي، وهذا أمر واضح، وليفاندوفسكي في لحظة جيدة وسجل 13 هدفًا في التشامبيونزليغ، ويصنع الأهداف بشكل رائع، ولكن أيضًا ليو في أفضل لحظاته، ومن الرائع أن يتواجد هؤلاء اللاعبون في أرض الملعب».

واختتم كيكي سيتين حديثة عن إمكانية ميسي في الفوز بمباراة الغد، قائلاً: «ليو ميسي يستطيع المساعدة في الفوز بالمباراة، ولكن دائمًا أضع القوة في الفريق، وميسي عليه المشاركة ووضع الكرة، وبالطبع لدية القدرة على خلق الأهداف ولكن بدون قوة الفريق، ستقل خطورة ليو».

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