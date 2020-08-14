أوزيل: هناك من يسعى إلى تدميري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دافع مسعود أوزيل، عن قراره المنفرد برفض تخفيض راتبه في أرسنال بنسبة 12.5% لمدة عام، أثناء توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، وأكد أن هناك من يحاول تدميره منذ عامين، وأصر على أنه لن يجبر على مغادرة النادي قبل انتهاء عقده العام المقبل، رغم عدم لعبه لدقيقة واحدة بعد إعادة استئناف النشاط، معتبراً أن هناك من يحاول تدميره.

وكان مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، قد تدخل شخصياً لإقناع لاعبيه بقبول التخفيض، لكن أوزيل أصر على أنه لم يتلق جميع المعلومات بشأن ذلك، حسب ما أشارت صحيفة «ديلي ميل».

كما كان هناك أعضاء آخرون في الفريق مترددين أيضاً في البداية، قبل أن يؤكد أرتيتا على الطبيعة المالية لأرسنال المحفوفة بالمخاطر، مع عدم وجود إيرادات في يوم المباراة، وتعزز هذا الأمر الأسبوع الماضي، مع الأنباء التي تفيد بأن أرسنال استغنى عن 55 موظفاً، بما في ذلك أفراد في قسم متابعة الكشافين والتعاقدات.

وأوضح أوزيل أن لاعبي ارسنال اضطروا لاتخاذ القرار بسرعة كبيرة وبدون كل المعلومات، وقال: «كلاعبين، أردنا جميعاً المساهمة، لكننا كنا بحاجة للمزيد من المعلومات، وكانت هناك العديد من الأسئلة دون إجابة».

وأضاف: «اندفعنا كلاعبين بشكل كبير نحو قرار تخفيض الرواتب، دون استشارة مناسبة، وأي شخص في هذه الحالة، من حقه معرفة كل شيء، وفهم سبب حدوثه، وأين تذهب الأموال».

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