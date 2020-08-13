رونالدو معروض على برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، على برشلونة في خطوة مثيرة إذا تحققت ليراه العالم يلعب إلى جانب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن رونالدو نجم ريال مدريد السابق، في طريقه لمغادرة يوفنتوس، بعد موسمين مع النادي الذي يسعى لتوفير راتبه الضخم البالغ 28 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت التقارير أن يوفنتوس، عرض رونالدو على أندية النخبة الأوروبية بما في ذلك برشلونة بسبب أجره الفلكي، وأن هناك اجتماعاً عقد اليوم الخميس، بين عدد من مسؤولي النادي، لدراسة إمكانية استبعاد كل من رونالدو وباولو ديبالا وفق صحيفة «سبورت ميديا سات».

وتشير التقارير إلى أن العمالقة الإيطاليين لا يمكنهم الاحتفاظ بأحد اللاعبين في النادي إلا للموسم المقبل، بسبب وضعهم المالي ورغبتهم في جلب مهاجم واحد على الأقل، وظهير أيمن وجناح.

ويمتلك كل من رونالدو وديبالا عقوداً في النادي حتى صيف 2022، ويطلب يوفنتوس الحصول على ما بين 50 إلى 90 مليون جنيه إسترليني، لأي من نجميه، وبعدما تضرر مالياً من جائحة الفيروس التاجي، ويبدو أنه غير قادر على التعاقد بأموال كبيرة خلال فترة الصيف، حيث يأملون في سد الفجوة مع ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.

وتبدو صورة وجود ميسي ورونالدو معاً في فريق واحد، قمة في الإثارة الكروية، خاصة وأن بين النجمين منذ ظهورهما من حوالي 15 عاماً، صراعاً ساخناً على الجوائز الفردية، ولكن لا يزال أمام رونالدو عامين في صفقته مع يوفنتوس، حيث أبرم صفقة مدتها أربع سنوات مربحة للغاية في عام 2018.

لم يبد اللاعب أي تعليق أو إجراء يشير إلى أنه يريد مغادرة النادي، ومع إقالة يوفنتوس مؤخراً لمدربه ماوريتسيو ساري، لا تزال أولوياته للمستقبل غير معروفة.

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