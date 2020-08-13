صراع "العجوز" ومن "في عجلة من أمره" بدم ألماني بارد في لشبونة

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد مباراة برشلونة أمام بايرن ميونيخ غدا الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة لشبونة، مبارزة قوية بين الحارسين الألمانيين: نوير وتير شتيجن.

يُعرف الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن (البالغ من العمر 28 عامًا) بأنه رجل في عجلة من أمره ومتسرع، كما كان الحال عليه في 2016 عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره ووقف لدى مسؤولي برشلونة ليخبرهم: إما كلاوديو برافو، أو هو... وكان لابد أن ينتهي الأمر ببيع برشلونة الحارس التشيلي لمانشستر سيتي لمنع هروب شتيجن على وجه التحديد إلى «السيتيزنس» نفسه.

الأمر لم يتوقف عند هذا، فقد كان تير شتيجن أيضًا في عجلة من أمره ليكون حارس المرمى الأساسي لمنتخب ألمانيا، ولكن هذه المرة لم يفلح سلوكه المتسرع. بينما حصل حارس برشلونة على مشاركة في 24 مباراة مع ألمانيا (14 مباراة منهما ودية)، شارك مانويل نوير (البالغ من العمر 34 عاما) في 92 مباراة دولية مع المانشافت.

تخيل تير شتيجن حدوث تغيير مرحلة بعد فشل ألمانيا في مونديال روسيا 2018، أو، الأكثر من ذلك، بعد المستوى الرديء في بطولة رابطة الأمم الأوروبية، ولكن هذا لم يحدث، حيث شارك نوير أيضًا أساسيا كحارس مرمى الألمان في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020 وهو الأمر الذي دفع تير شتيجن للانفجار.

وفي مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، قال الحارس الحالي للبلوغرانا: «هذه الرحلة مع المنتخب الوطني كانت بمثابة ضربة قاسية بالنسبة لي. ليس من السهل العثور على تفسير. أنا أقدم أفضل نسخة لدي في كل مباراة لجعل القرار أكثر صعوبة عليه (يواكيم لوف)».

ومن جانبه، لم يترك نوير تصريحات شتيجن تمر مرور الكرام، وقام بنقد كلماته، قائلا: «أنا لاعب في فريق وأفكر في مصلحة الفريق. لا أعرف ما إذا كان ذلك ضروريًا وإذا كان يساعد الفريق، هناك العديد من حراس المرمى الجيدين. الجدل ليس عادلاً بشأن بيرند لينو وكيفين تراب».

وعاد تير شتيجن مرة أخرى لإثارة الجدل والرد على مانويل نوير: «لا أعتقد أن مانو (نوير) يجب أن يعبر عن مشاعري الخاصة ويحكم عليها. تصريحاته غير مناسبة».

لم تتطور الأمور بين الحارسين نفسيهما، حتى تلك اللحظة، ولكن بايرن ميونيخ دخل أيضًا في الجدل حيث انتقد أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، بشدة تير شتيجن: «نوير هو الأفضل، ولا يحق لتير شتيجن (المطالبة بالمشاركة أساسيا) في المنتخب الوطني. لقد شوه تير شتيجن رياضيًا نوير الذي لا يمكن تعويضه حيث قام بتقديم نوير كرجل عجوز وأنه سيترك منصبه بعد يورو 2020. البعض سوف يفاجأ. إذا استمر على هذا النحو، فسيظل يلعب لمدة خمس سنوات وبحلول ذلك الوقت سيكون تير شتيجن قد نمت لديه لحية رمادية بالفعل».

بل إن هونيس هدد بمنع لاعبي بايرن ميونيخ الدوليين من الذهاب مع منتخب ألمانيا في حالة فقد مانويل نوير مشاركته الأساسية في حماية عرين بطل العالم 2014 في البرازيل، ولكنه تراجع عن هذا القرار بعدها.

لكن قبل أقل من شهر، عاد نوير إلى المعركة: «أعلم أنني لم أعد 17 عامًا، لكنني الأفضل». وعلى الرغم من كل هذا الجدل، وعلى الرغم من دفاع هونيس الشديد، فقد فكر بايرن ميونيخ في التعاقد مع تير شتيجن قبل تجديد قائده المخضرم.

برشلونة أمام بايرن ميوينخ في شامبيونزليغ

هذه هي الطريقة التي تصل بها مواجهة (برشلونة أمام بايرن ميونيخ)، وهي تجربة جيدة لقياس مستوى حراس المرمى، حيث سيكون تير شتيجن أمام الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي قام أمامه بأفضل تصد لتسديدته في موسم 2014-2015 في إياب نصف النهائي. بينما سيكون نوير أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ذكرى هذين الهدفين في كامب نو، ولكن مع تلك الشوكة أيضا لميسي لعدم هزيمته في نهائي كأس العالم 2014.

غاب تير شتيجن عن نداءين للمنتخب الألماني؛ أحدهما بسبب مشاكل في أحد كتفيه والآخر بسبب التهاب في أوتار الركبة. وتم التكهن بأنه لن يعود حتى يرحل نوير عن المنتخب الألماني، لكن الغريب أن آخر مباراة رسمية لألمانيا لعبها تير شتيجن أساسيا.

التشابهات والاختلافات بين نوير وتير شتيجن

هناك قواسم مشتركة بين تير شتيجن ونوير، اللعب الجيد بالقدم، على سبيل المثال. كلاهما لديه شخصية ساحقة، كما رأينا أيضًا، وفخر كبير، والثقة بالنفس الألمانية المعتادة.

لكن هناك اختلافات أيضًا، حيث يتعامل نوير بشكل أفضل بكثير في المقدمة عدما يذهب إلى الهجوم لإنقاذ فريقه، بينما في مواجهة واحد أمام واحد قد يتفوق تير شتيجن عليه.

نوير يدير المساحات والمباراة خارج المنطقة بشكل أفضل بكثير، الأمر الذي يكلف تير شتيجن الكثير في بعض الأحيان، ويميل إلى البقاء قريبًا جدًا من مرماه، بحسب (آس).

في مباراة ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة لشبونة في البرتغال، التي تجمع برشلونة أمام بايرن ميونيخ غدا الجمعة، سيكونان بعيدين جدًا عن بعضهما بعضا فوق ملعب «دا لوز» لكنها مبارزة هائلة بين ديوك متناحرة بدم ألماني بارد.

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