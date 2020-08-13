أتلتيكو ولايبزيغ قمة أوروبية الليلة

المصدر: (باريس - أ ف ب)

يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني لمواصلة مشوارهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حينما يتواجهان في ربع النهائي الليلة في لشبونة، في أول اختبار قاري لهما بعد استئناف النشاط إثر توقف دام لأكثر من خمسة أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد. وجراء تفشي «كوفيد 19» أجرى الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلاً على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث تقام أدوارها النهائية في البرتغال خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب.

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