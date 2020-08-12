فالنسيا يعرض لاعبيه للبيع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عرض فالنسيا الإسباني جميع لاعبيه للبيع، في محاولة لتحقيق التوازن بين دخل النادي ونفقات الفريق، في ظل الأزمة الاقتصادية، التي ضربت كرة القدم، بسبب فيروس «كورونا».

وقالت صحيفة «ماركا»، إن المدرب الجديد خافي غراسيا، والذي تم تعيينه في نهاية يوليو الماضي، تم إخباره بأنه يمكن بيع أي من لاعبيه، وأن مدرب واتفورد السابق، حريص على عدم مقاومة بيع قائد فالنسيا المحتمل خوسيه لويس جايا.

ويشعر فالنسيا بآثار خسارة الإيرادات، بعد لعب الموسم خلف أبواب مغلقة، بعدما سيطر فيروس «كورونا» على إسبانيا، كما يخسر الفريق في الموسم المقبل، الدخل الذي كان يحصل عليه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى، منذ ثلاث سنوات في الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز التاسع في الدوري الإسباني.

واحتج المشجعون على مالك النادي الملياردير بيتر ليم، بسبب نقص الاستثمار الملحوظ، قبل إقالة المدير السابق ألبرت سيلادس في 30 يونيو الماضي، بعدما حقق سيلاديس انتصارين فقط في 15 مباراة، وخرج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في دور الـ16 بهزيمة 4-8 في المجموع أمام أتالانتا.

ويعد الجناح فيران توريس، اللاعب الأكثر شهرة، الذي غادر لوس مورسلاغوس عندما انتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى مانشستر سيتي، مقابل 37 مليون جنيه استرليني الأسبوع الماضي، ومن المتوقع الآن أن يحذو نجوم آخرون حذوه.

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