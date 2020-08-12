برشلونة يعلن عن إصابة لاعب بالكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين أحد لاعبيه، وهو في حالة صحية جيدة، وذلك عقب خضوع الفريق لفحوصات كوفيد-19 قبل خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي، وأكد النادي في بيانه، أن اللاعب المصاب لا يعاني من أي أعراض، وأنه بحالة صحية جيدة ومعزول في منزله.

وألمحت تقارير صحفية إسبانية، أن المصاب هو أحد اللاعبين التسعة الذين بدأوا فترة الإعداد للموسم، وهم رافينيا، ميراندا، توديبو، أوريو بوسكتس، واجوي، ماتيوس فرنانديس، بيدري، ألينيا وترينكاو.

فيما أشار النادي أيضاً إلى أنه تم إجراء فحوص على جميع الأشخاص الذين كانوا في محيط اللاعب، وإخطار السلطات الصحية والرياضية المعنية.

ويستعد برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ بعد غد الجمعة في لشبونة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة.

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