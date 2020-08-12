تأجيل تصفيات المونديال

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحادان الدولي "الفيفا" والآسيوي لكرة القدم تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في أكتوبر ونوفمبر 2020.

وأكد الاتحاد الآسيوي للكرة عبر موقعه على الإنترنت، أن هذا القرار يأتي في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في عدة دول، ومن أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، وأن الاتحادين الدولي والآسيوي، سيواصلان العمل معاً من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات.

وأشار الاتحاد الآسيوي للكرة، أنه سوف يتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وإن كانت أنباء قد أشارت إلى أن العودة إلى مباريات التصفيات سيكون خلال مارس المقبل.

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