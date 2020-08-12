إشبيلية وشاختار دونيتسك إلى نصف نهائي يوروباليغ

المصدر: وكالات

تأهل فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه على وولفرهامبتون الإنجليزي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

ويدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس أوكامبوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وأهدر راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون ركلة جزاء في الدقيقة 13.

ويلتقي إشبيلية مع مانشستر يونايتد في مباراة الدور قبل النهائي بالبطولة التي تقام يوم الأحد المقبل.

وتأهل إشبيلية لهذا الدور بعد تغلبه على روما 2 / صفر في دور الستة عشر، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي إقامة هذه المباراة من دور واحد بدلا من لعب مباراتي ذهاب وإياب بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

فيما تأهل وولفرهامبتون لهذا الدور بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين-رور غرب ألمانيا.

كما تأهل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني للدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه على بازل السويسري 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

وسجل أهداف شاختار جيونيور مورايس في الدقيقة الثانية وتايسون في الدقيقة 22 وآلان باتريك في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، ودوملسون كورديرو دوس سانتوس في الدقيقة 88، فيما سجل هدف بازل الوحيد ريكي فان فولسفينكيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وضرب شاختار موعدا مع إنتر ميلان في مباراة الدور قبل النهائي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وكان شاختار تأهل لهذا الدور بتغلبه على فولفسبورج في دور الستة عشر 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل بازل بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / صفر.

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