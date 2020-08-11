مباراة أتلتيكو ولايبزيغ في موعدها

المصدر: (عواصم - وكالات)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس أن المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال «ستلعب في موعدها المحدد» الخميس على الرغم من حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النادي الإسباني.

وكشف أتلتيكو أول من أمس عن إصابة شخصين بفيروس «كوفيد 19» من دون الكشف عن هويتيهما ، مشيراً إلى أنهما «قد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية المختصة». وأضاف نادي العاصمة الإسبانية أن جميع العاملين واللاعبين والمسؤولين في النادي سيخضعون لفحوصات إضافية. وقال متحدث باسم ويفا «المباراة ستلعب في موعدها المحدد. ليس لدينا أي تعليق نضيفه».

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