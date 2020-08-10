9 أندية فشل ميسي في زيارة شباكها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فشل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، في تسجيل أهداف في 9 أندية منافسة فقط طوال مسيرته في الملاعب، والتي شهدت تسجيله 643 هدفاً بقميص برشلونة في شباك 69 فريقاً.

وأشار موقع:«آس»، إلى أن الفريق الأبرز الذي لم ينجح ميسي حتى الآن في هز شباكه، هو إنتر ميلان، والذي خرج بشباكه نظيفة في 4 مباريات لعبها أمام برشلونة.

ولعب برشلونة وإنترميلان 3 مرات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2009-2010، وفاز الفريق الإيطالي بالبطولة حينها، أما المباراة الرابعة فكانت في أكتوبر الماضي.

أما الفرق الأخرى التي لم يستطع ليونيل ميسي أن يسجل أهدافاً في مرماها، فهي روبين كازان، بنفيكا، أودينيزي، السد، خيريز، قادش، مورسيا وجرامينيت.

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