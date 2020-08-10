وفاة المصارع كامالا بفيروس «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اليوم الاثنين، عن وفاة الأوغندي كامالا أسطورة المصارعة الحرة، وبطولات WWE و WCW بعد مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد 19).

وأشارت صحيفة «ميرور»، إلى أن كامالا، توفي عن عمر 70 سنة، وكان يخضع في الأشهر الأخيرة لغسيل في الكلى بشكل مستمر، وبُترت ساقاه، بسبب مضاعفات متعلقة بإصابته بمرض السكرى.

وولد المصارع الأوغندي في ميسيسيبي عام 1950، وسيطر على عالم المصارعة الحرة خلال الثمانينيات والتسعينيات، وأصيب بفيروس «كورونا» يوم الأربعاء الماضي، وعانى على مدار أيام عدة، إلى أن تعرض لسكتة قلبية، أمس.

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