كالديرون لا يستبعد إعارة بيل

المصدر: (لندن - وكالات)

قال رامون كالديرون الرئيس الأسبق لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن النادي ربما يعير جناحه الويلزي المخضرم غاريث بيل ويتحمل جزءاً من راتبه من أجل تخفيف حدة الخلافات بين النادي واللاعب. ونادراً ما شارك بيل (31 عاماً) مع فريقه في مراحل حسم اللقب المحلي بعد استئناف مباريات البطولة بعد توقفها بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا ولم يكن وجوده بارزاً خلال الاحتفال باللقب أيضاً. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كالديرون قوله «أمر محزن للغاية. من المؤسف رؤية لاعب مثله في المدرجات.. مهاراته ومواهبه لا تزال موجودة. لا يزال لاعباً جيداً يمكنه الأداء على مستوى كبير في صفوف أي فريق».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز