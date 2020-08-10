غوميز ينضم إلى ليل الفرنسي

المصدر: (باريس - وكالات)

أعلن نادي ليل المنافس في الدوري الفرنسي أمس أنه أكمل تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب أنجيل غوميز بناء على عقد لمدة خمسة أعوام بعد مغادرته مانشستر يونايتد. وقال ليل إنه أعار لاعب الوسط المهاجم على الفور إلى نادي بوافيستا البرتغالي ليلعب له في موسم 2020-2021. وبدأ غوميز (19 عاماً) مسيرته في صفوف يونايتد عندما كان في الخامسة من عمره وظهر لأول مرة في الفريق الأول وعمره 16 عاماً في مايو 2017 وأصبح بذلك أصغر لاعب سنا يمثل يونايتد منذ دنكان ادواردز في 1953. وترك غوميز النادي الإنجليزي في أول يوليو الماضي بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على عقد جديد.

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