يونايتد وإنتر وإشبيلية أبرز المرشحين للقب «يوروبا ليغ»

المصدر: عواصم - وكالات

ستكون أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي وإشبيلية الإسباني ضمن خمسة فرق من الأبطال السابقين ستسافر إلى ألمانيا من أجل خوض غمار الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» اعتباراً من اليوم بنظام الإقصاء من مباراة واحدة، حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتقام اليوم مباراتان تضمان مانشستر يوناتد وإنتر أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث يلتقي الأول مع كوبنهاغن الدنماركي في كولن والثاني مع باير ليفركوزن الألماني في دوسلدورف.

وعاودت المسابقة القارية نشاطها الأسبوع الفائت بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر بسبب جائحة «كوفيد 19»، حيث أقيم إياب الدور ثمن النهائي في ملاعب الأندية الخاصة بها باستثناء المواجهتين الإيطالية-الإسبانية بين إنتر وخيتافي من جهة وروما وإشبيلية من جهة أخرى وذلك لأن البلدين كانا الأكثر تضرراً من الجائحة في القارة ما أدى إلى إغلاق الحدود بينهما وبالتالي تعذّر سفر الفرق وخوض لقاءي الذهاب.

قرار

واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» قراراً في شهر يوليو الفائت لاستكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم، اعتباراً من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس.

وقال النرويجي اولي-غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد «هناك أحكام وقوانين، علينا أن نبقى معاً في الفندق وحوله وفي التدريبات».

سيخضع اللاعبون والمدربون والعاملون لفحوصات الكشف عن «كوفيد 19» قبل السفر إلى ألمانيا وعشية كل مباراة حتى انتهاء البطولة. وقد نصح ويفا الفرق بالسفر على متن طائرات خاصة وعدم الاحتكاك مع عامة الناس والمكوث في فنادق خاصة، حيث سيخضع اللاعبون للعزل بصورة قاسية من أجل تفادي أي انتقال محتمل للعدوى.

لن يجبر لاعبو الاحتياط وأعضاء الجهاز الفني على ارتداء الكمامات على مقاعد البدلاء ولكن عليهم الالتزام بالمسافة الآمنة، كما طلب من اللاعبين بأن يتفادوا الاحتكاك خلال عملية الإحماء، وسيتم تعقيم كرات المباراة قبل صافرة البداية وعند استراحة الشوطين.

رغبة

سيكون يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حينها، مرشحاً للتأهل على حساب كوبنهاغن الاثنين نظراً للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز في يونيو الفائت.

وضمن فريق «الشياطين الحمر» مقعداً في ربع النهائي بفوزه السهل على لاسك النمسوي 7-1 في مجموع المبارتين (5 -صفر و2-1)، فيما عوض كوبنهاغن تأخر صفر-1 ذهاباً أمام باشاك شهير التركي إلى فوز بثلاثية نظيفة.

ورغم أن يونايتد خرج من الدور نصف النهائي لكأس إنجلترا أمام تشلسي، إلا أنه يقدم مستويات عالية منذ وصول البرتغالي برونو فرنانديش من سبورتينغ لشبونة في يناير وهو لم يخسر في مبارياته الأربع عشرة الأخيرة في البرميرليغ بما فيها تسع بعد الاستئناف، ما مكنه من احتلال المركز الثالث على حساب تشلسي وليستر سيتي.

وسيعتمد يونايتد على قوته الهجومية المتمثلة بفرنانديش والفرنسيين انتوني مارسيال وبول بوغبا والمهاجمين ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود.

واعتبر جيسي لينغارد الذي سجل هدف التعادل أمام لاسك الأربعاء والذي كان في التشكيلة الذي رفع الكأس عام 2017 أن الفريق قادر على الفوز بلقب ثان هذا العام.

وقال في حديث مع القناة الرسمية للنادي «لا يمكننا الانتظار للذهاب وخوض المباراة. مما لا شك فيه أنني أريد أن أفوز بها مجدداً».

حلم

وتابع «رفع الكأس شعور مميز لا يمكنك شرحه... لدينا مزيج من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة في الفريق والفوز بكأس بالنسبة للشباب سيكون أمراً مثالياً لهم».

وفي حال بلغ يونايتد نصف النهائي، سيلتقي بالفائز من مواجهة اشبيلية حامل اللقب في خمس مناسبات (رقم قياسي) بينها ثلاث مرات توالياً بين عامي 2014 و2016، ووولفرهامبتون الإنجليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الأولى منذ عام 1972 والذي عوقب الجمعة من قبل ويفا لمخالفته اللعب المالي النظيف، ويلتقي الفريقان الثلاثاء في دويسبورغ.

وفي المباراة الثانية الاثنين، يلتقي إنتر وصيف بطل إيطاليا مع باير ليفركوزن في مباراة قوية بين بطلين سابقين.

وتغلب إنتر الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها عام 1998 بنتيجة 2-صفر على خيتافي في المباراة التي جمعتهما في غيلسنكيرشن الأربعاء، فيما تفوق ليفركوزن حامل لقب نسخة العام 1988 على رينجرز الاسكتلندي.

وقال الدنماركي كريستيان اريسكن لاعب خط وسط النيراتسوري «إنها بطولة مهمة. لا يهم أين وفي أي ظروف تلعب، عليك أن تركز فقط على المباريات المقبلة».

متابعة

وتابع «بالطبع ليس من الجميل اللعب من دون جمهور، إذ ما من أجواء. سنحاول أن نمتعهم وهم يشاهدون عبر شاشة التلفاز، ونأمل أن نتمكن من معانقة أنصارنا مجدداً قريباً». ويلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني بطل المسابقة عام 2009 مع بازل السويسري في غيلسنكيرشن غداً.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة غدانسك البولندية نهائي هذا العام في نهائي مايو الفائت قبل جائحة «كورونا»، لتصبح مضيفة نهائي العام المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز