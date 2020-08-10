البارسا وبايرن.. موعد أوروبي ناري

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

ضرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ موعداً نارياً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوز الأول على ضيفه نابولي الإيطالي 3 - 1 أول من أمس، في إياب ثمن النهائي (1-1 ذهاباً)، والثاني بنتيجة كبيرة على تشلسي 4 - 1 (3-0 ذهاباً).

وجراء تفشي فيروس «كوفيد 19»، أجرى الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلاً على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث ستقام أدوارها النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب.

يفتتح ربع النهائي بعد غد أتالانتا الإيطالي مع باريس سان جرمان، ثم يلعب الخميس لايبزيغ مع أتلتيكو مدريد، الجمعة برشلونة مع بايرن، والسبت مانشستر سيتي مع ليون.

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