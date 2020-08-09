إصابتان كورونا في أتلتيكو مدريد قبل خوض ربع نهائي دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني "الأحد" عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة.

وقال أتلتيكو في بيان إنه بعد سلسلة من الفحوص "اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور الى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، ويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، الاتحاد الاسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وتنطلق البطولة المصغرة التي فرضها "كوفيد-19"، الأربعاء بإقامة مواجهات ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة في لشبونة من دون جمهور، وصولا الى النهائي المقرر في 23 أغسطس.

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