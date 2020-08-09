أندريا بيرلو الخيار الأرخص لـ«السيدة العجوز»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت أنباء أن يوفنتوس «السيدة العجوز»، اختار أندريا بيرلو، لتدريب فريق الأول للنادي الإيطالي، لأنه الخيار الرخيص، مقارنة براتبي المدربين الآخرين اللذين كانا مرشحين لتدريب الفريق، وهما ماوريسيو بوكيتينو، وزين الدين زيدان.

وأشارت مواقع رياضية إلى أن بوكيتينو كان يحصل على 8 ملايين جنيه استرليني من ناديه السابق توتنهام، وزيدان يحصل على راتب 10.8 ملايين جنيه استرليني من ريال مدريد حالياً.

كما لم يرغب يوفنتوس، في تحمل المزيد من التكاليف المالية، بعد تحمله تعويضات ضخمة بقيمة 21 مليون جنيه استرليني، سيحصل عليها مدربه المقال ماوريتسيو ساري، بعد إنهاء عقده.

واللاعب البالغ من العمر 41 عاماً، والذي انضم مرة أخرى للنادي فقط في فترة تدريب مع فريق تحت 23 عاماً قبل 10 أيام، حصل فقط على زيادة طفيفة في عقده الموقع في نهاية يوليو الماضي أيضاً.

وإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، نال لاعب خط الوسط الشهير البالغ من العمر 41 عاماً، دعم عمالقة يوفنتوس، جورجيو كيليني وكريستيانو رونالدو وجيانلويجي بوفون، ورئيس النادي أندريا أنيلي.

كما أن بيرلو، والذي كان يتولى تدريب فريق تحت 23 سنة بنادي يوفنتوس، لديه عقلية مماثلة لمديري يوفنتوس السابقين، أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري.

ولعب بيرلو بالطبع تحت قيادة كونتي وأليجري خلال المراحل الأخيرة من حياته المهنية، وبداية هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي في العقد الماضي، ويشارك بيرلو رؤية أليجري نفسه في ما يتعلق بدمج الفلسفة الهجومية مع الصلابة في الخلف.

وأقيل ساري بعد موسم واحد فقط من عقد مدته ثلاث سنوات مع يوفنتوس، بعد خروج النادي من دوري أبطال أوروبا مساء الجمعة الماضي، عقب هزيمته على أرضه أمام ليون.

ويتولى سيموني بارويو المدير السابق للمنتخب الإيطالي، العمل مساعداً للمدرب الجديد لليوفنتوس، ومن المقرر أن يبدأ موسم 2020-2021 في الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر المقبل.

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