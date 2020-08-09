ميسي يحقق رقماً فريداً في تاريخ دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما فريدا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه نابولي الإيطالي (3-1)، مساء السبت، في إياب دور الـ 16 "للتشامبيونز ليغ".

وأحرز ميسي هدف التقدم الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بطريقة رائعة، وهو الأول له في مرمى نابولي.

وأصبح نابولي الفريق رقم 35 الذي يسجل ليونيل ميسي أهدافا في شباكها، في تاريخ دوري أبطال أوروبا، الذي سجل فيه 115 هدفا حتى الآن، مقلصا الفارق إلى 15 هدفا بينه وبين الهداف التاريخي "للتشامبيونز ليغ" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفيما يلي قائمة الأندية التي هز ليونيل ميسي شباكها:

1- باناثانيكوس اليوناني

2- فيردر بريمن الألماني

3- ليون الفرنسي

4- شتوتغات الألماني

5- سيلتيك الإسكتلندي

6- غلاسكو رينجرز الإسكتلندي

7- شاختيور دونيتسك الأوكراني

8- بازل السويسري

9- سبورتنغ لشبونة البرتغالي

10- بايرن ميونخ الألماني

11- مانشستر يونايتد الإنجليزي

12- دينامو كييف الأوكراني

13- أرسنال الإنجليزي

14- كوبنهاغن الدنماركي

15- ريال مدريد الإسباني

16- باتي بوريسوف البيلاروسي

17- فيكتوريا بلزن التشيكي

18- ميلان الإيطالي

19- باير ليفركوزن الألماني

20- سبارتك موسكو الروسي

21- باريس سان جيرمان الفرنسي

22- أياكس أمستردام الهولندي

23- مانشستر سيتي الإنجليزي

24- أبويل نيقوسيا القبرصي

25- روما الإيطالي

26- بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

27- يوفنتوس الإيطالي

28- أولمبياكوس اليوناني

29- تشيلسي الإنجليزي

30- أيندهوفن الهولندي

31- توتنهام الإنجليزي

32- ليفربول الإنجليزي

33- سلافيا براغ التشيكي

34- بوروسيا دورتموند الألماني

35- نابولي الإيطالي



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