يوفنتوس يعلن تعيين بيرلو لتدريب الفريق لمدة عامين

المصدر: أ ف ب

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت تعيين لاعب الوسط السابق أندريا بيرلو لقيادة الفريق الأول لمدة عامين.

ويأتي تعيين بيرلو بعد ساعات من إقالة ماوريتسيو ساري وعقب يوم واحد من الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسينال بيرلو (41 عاما) هذا المنصب بعد أسبوع واحد فقط من تعيينه لتدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عاما ودون قيادة أي مباراة بعد.

وقال يوفنتوس في بيان "اختيار اليوم بُني على أساس الثقة في أن بيرلو يملك ما يجعله يتولى المسؤولية عند جلوسه على مقاعد البدلاء لأول مرة ليقود تشكيلة مخضرمة وموهوبة لتحقيق نجاحات جديدة".

ولعب بيرلو مع إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس ونيويورك سيتي خلال مسيرته الحافلة كلاعب كما توج مع إيطاليا بكأس العالم 2006.

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