شقيقة رونالدو: زملاؤك في يوفنتوس خذلوك

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

انتقدت إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق يوفنتوس لخروجه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليون الفرنسي مساء أمس الجمعة، رغم تسجيل رونالدو هدفين، ليفوز يوفنتوس 2-1 في لقاء الإياب. لكن انتصار يوفنتوس لم يكن كافياً للتأهل، بعد خسارة الذهاب بهدف دون مقابل، وتمت إقالة ماوريتسيو ساري نتيجة لذلك.

وتعتقد إلما أن زملاء رونالدو خذلوه، وكتبت على حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «فعلت أفضل من أي شخص آخر، أخي العزيز، أنا فخورة برؤيتك تلعب، ولكن للأسف، لا يمكنك فعل كل شيء بمفردك».

وأضافت: «أنت تعلم أن كرة القدم على هذا النحو، ولكن عليك أيضاً أن تعتقد أنك بذلت قصارى جهدك، وأنك ما زلت الأفضل».

وعلى الرغم من قيادته لعمالقة تورينو للفوز بلقب الدوري الإيطالي التاسع على التوالي، إلا أنه تمت إقالة المدرب المخضرم ساري البالغ من العمر 61 عاماً، وأفادت الأنباء أنه تم بالفعل الاتصال بالمدرب ماوريسيو بوكيتينو، ليحل محل ساري.

ويعتقد أن بوكيتينو البالغ من العمر 48 عاماً، والعاطل عن العمل بعد إقالته من توتنهام، بات المرشح الأول، بعد قرار أندريا أنيلي رئيس النادي، باستبدال ساري.

وربما يكلف قرار الإنهاء المبكر لعهد ساري، نادي يوفنتوس حوالي 27 مليون جنيه إسترليني، إذا لم يتمكن المدرب المقال من العثور على عمل جديد خلال الـ 24 شهراً المتبقية من عقده الأساسي مع يوفنتوس.

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