مشجعو «الملكي» يسخرون من قائدهم «النادل»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لجأ المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لمقارنة ملابس سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، بملابس النادل «الجرسون»، بعدما شهد قلب الدفاع الموقوف، خسارة فريقه «الملكي» في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي.

ونال راموس جانباً كبيراً من التعليقات الغاضبة على الخروج من البطولة الأوروبية، والتي جاءت في إطار من النكات، بعدما قضى المباراة في إرشاد زملائه بالفريق من المدرجات، وهو يرتدي صدرية سوداء، وقميصاً أبيض، وربطة عنق.

وكان راموس، يأمل في قيادة ريال مدريد للفوز بلقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا، وهو في سن الـ 34، بعد مسيرة شهدت أيضاً فوزه بكأس العالم، وبطولة أوروبا، و170 مباراة دولية مع إسبانيا، وكان له دور فعال في قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سجل أهدافاً حاسمة عدة، ليقود برشلونة إلى الصدارة.

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