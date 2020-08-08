العروبة يتعاقد مع العبيدي ويبدأ الإعداد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن نادي العروبة تعاقده مع المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي الذي سبق له التدريب في الدوري البحريني والتونسي.

وأشاد علي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقود بالنادي بالسيرة الذاتية الطيبة التي يتمتع بها المدرب الجديد بعد أن سبق له العمل في الدول العربية منها البحرين وتونس إلى جانب خبراته في بلجيكا، لافتاً إلى أن العقد سيكون لموسم قابل للتجديد.

كما أعلن الملاحي عن تعاقد النادي مع الثنائي الأجنبي البرازيلي رودريجو سوزا قادماً من دبا الحصن إلى جانب الفرنسي من أصل جزائري فاتري ساخي لاعب مصفوت السابق. وأشار الملاحي إلى أن لجنة العقود نجحت في التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين فضلاً عن إعارة عدد آخر من المواطنين لفرق الدولة.

بداية

وعقب التعاقد معه قاد المدرب العبيدي تدريبات فريق العروبة التي انطلقت أمس وسط حضور مميز من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة علي مبارك بن عباد، وتم إخضاع اللاعبين لفحوصات طبية قبيل بدء التمارين وسط إجراءات احترازية تم تطبيقها، وذلك تماشياً مع بروتوكول العودة للتدريبات.

بدوره أعرب المدرب العبيدي عن أمله في تحقيق تطلعات إدارة وجماهير النادي، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تكوين فريق قوي يكون قادراً على خوض المنافسات، ويستطيع تحقيق النتائج الإيجابية، مقدماً الشكر لإدارة النادي لحفاوة الاستقبال وللتعاون الكبير الذي لمسه منذ وصوله للإمارات، وقال أتمنى أن أنجح في قيادة الفريق لتحقيق النتائج الجيدة التي تليق بتاريخ النادي كفريق منافس على القمة.

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