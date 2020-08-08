تيخوانا المكسيكي يعيش «حرب النجوم»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ابتكر نادي كرة القدم المكسيكي تيخوانا إكسولوس، مركبته الخاصة المستوحاة من مركبة «ميلينيوم فالكون»، لإخراج لاعبيه المصابين من أرض الملعب خلال المباريات. وأشادت جماهير النادي بالمركبة الكهربائية الجديدة، المستوحاة من سلسلة أفلام «حرب النجوم» الشهيرة، والتي تحظى بجماهيرية كبيرة في العالم، إذ قامت إدارة النادي المكسيكي بوضع المركبة الفضائية أعلى مركبة نقل اللاعبين المصابين.

وتم استخدام المركبة للمرة الأولى في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري المكسيكي، أمام تيجريس «يو أن إل»، عندما نقلت لاعباً مصاباً في الدقيقة 74، حسب ما أشارت صحيفة «ديلي ميل».

والطريف أنها ليست المرة الأولى، التي يستوحي فيها نادي تيخوانا إكسولوس معدات خيالية، ظهرت في سلسلة «حرب النجوم»، وسبق أن أصدرت إدارة النادي، عدداً من المنتجات التي تحمل شعار النادي، ومستوحاة من سلسلة الأفلام الشهيرة.

ولعل أشهر تلك المنتجات، قناع ستورم تروبر الأحمر العملاق، والذي امتد عبر قميص النادي بأكمله، بينما كانت المجموعة الخارجية ترتدي قناعاً أبيض هائلاً، وأصدر منها النادي 15 ألف قميص فقط، وما لا يزال من الممكن شراء بعضها عبر الإنترنت اليوم، إلى جانب استخدام أغنية الفيلم لدى نزول اللاعبين إلى أرض الملعب.

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