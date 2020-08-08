الفيتنامي هاو: المجموعة السابعة لم تحسم بعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد دوان فان هاو مدافع المنتخب الفيتنامي، أن الأمور لم تحسم بعد بالنسبة للتأهل عن المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقال في هذا الصدد: «صحيح أننا نتصدر هذه المجموعة، ولدينا بعض الأفضلية نوعاً ما، ومع ذلك، لا يمكن اعتبار أن الأمور قد حسمت، ويمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم».

وتتقدم فيتنام بفارق نقطتين على ماليزيا صاحبة المركز الثاني، وهي الآن تمتلك فرصة سانحة لتعزيز صدارتها في حال الفوز على جارتها عند استئناف التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل استضافة إندونيسيا المتعثرة، ومن ثم مواجهة الإمارات في الجولة الختامية.

وأوضح هاو: «هذه المباريات الثلاث مهمة بالنسبة لنا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لكسب أكبر عدد من النقاط وضمان مقعدنا في الدور المقبل، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك، ولست أنا وحدي، بل كل زملائي يمنون النفس بالتأهل لكأس العالم، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد من المفاجآت، وعلى المرء أن يفعل ما يستطيع ويؤمن بقدراته وإمكانياته، ولا شيء مستحيل». وجاءت تصريحات هاو، لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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