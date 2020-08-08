عطلة شتاء قصيرة لموسم البوندسليغا

المصدر: برلين - رويترز

ينطلق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» في 18 سبتمبر المقبل بمواجهة قوية بين البطل بايرن ميونيخ وشالكه في حين ستستمر العطلة الشتوية للبطولة 11 يوماً فقط في إطار سعي القائمين على البطولة لتنظيم الأوضاع في ظل استمرار تأثير الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد. وقالت رابطة الدوري الألماني أمس إن بايرن ميونيخ سيواجه شالكه في مباراة افتتاح الموسم لكن إذا تأهل الفريق البافاري لنهائي دوري الأبطال المقرر إقامته 23 أغسطس الجاري فسيمنح بضعة أيام إضافية للاستعداد.

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