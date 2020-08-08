برشلونة يصطدم بنابولي اليوم

المصدر: ميلانو- أ ف ب

رغم أن قدوم جينارو غاتوزو لتدريب نابولي الإيطالي تم وسط عاصفة قوية، إلا أن لاعب الوسط السابق المشاغب وضع النادي الجنوبي على المسار الصحيح لمقارعة برشلونة الإسباني اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويبحث «بارتينوبي» عن بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه، وعلّق غاتوزو على ذلك قائلاً: «طبعاً نريد كتابة صفحة هامة في تاريخنا». وتعادل الطرفان 1-1 في ذهاب ثمن النهائي على ملعب «سان باولو»، قبل تعليق البطولة لنحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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