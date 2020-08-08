«كورونا» يحرم إبردين من مشاركة 8 لاعبين

المصدر: برلين - د ب أ

يخوض فريق إبردين الاسكتلندي مبارياته الثلاث المقبلة دون ثمانية من لاعبيه، بعد إصابة اثنين منهم بفيروس «كورونا» المستجد ووضع ستة آخرين قيد الحجر الصحي.

وذكر إبردين مساء أول من أمس أن لاعبي الفريق الأول اللذين أصيبا بفيروس «كورونا» تم وضعهما قيد الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

وأضاف النادي الاسكتلندي في بيانه: «تماشياً مع القواعد الإرشادية للحكومة وإجراءات مسؤولي كرة القدم، فإن ستة لاعبين آخرين ممن كانوا على اتصال مباشر مع اللاعبين المصابين تم وضعهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً».

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