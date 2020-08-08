يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا على يد ليون

المصدر: أ ف ب

ودع فريق يوفنتوس الإيطالي منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم فوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2 / 1، اليوم الجمعة، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل يوفنتوس في تعويض خسارته صفر / 1 ذهابا خارج أرضه، حيث تأهل ليون إلى دور الثمانية مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 / 2 في مجموع المباراتين.



وتقدم ليون في الدقيقة 12 عن طريق الهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء، قبل أن يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل بنفس الطريقة في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 60 سجل رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس، لكنه لم يكن كافيا ليمنح فريقه بطاقة الصعود للدور المقبل.

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