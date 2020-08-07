والد ميسي يثير التساؤلات مجدداً حول مستقبل البرغوث مع برشلونة

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أثار والد نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عاصفة من التساؤلات الحائرة حول مستقبل نجله "البرغوث" مع نادي برشلونة وذلك في اعقاب انتقاله أخيراً إلى منزله الجديد في ميلانو الإيطالية بالقرب من نادي انترميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن الأرجنتيني خورجي، والد ليونيل ميسي، انتقل بالفعل إلى منزله الجديد في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيسي من انتقال والد ميسي إلى ميلانو، يتمثل في أن الوضع الضريبي هناك أفضل للأثرياء.

وأضافت أن هذا السبب نفسه قد يحفز ميسي على الانتقال للعب في الدوري الإيطالي، خاصة وأن المنزل يقع بالقرب من مقر نادي إنتر ميلان، مما يثير المزيد من التساؤلات بشأن الصفقة، والمزيد من التكهنات بشأن إمكانية انتقال "البرغوث" إلى إنتر ميلان.

وذكرت تقارير إيطالية من قبل أن إنتر ميلان يخطط لضم ميسي مجانا في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ومنحه راتبا سنويا يتخطى 50 مليون يورو.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أكد في تصريحات سابقة أن للنادي الإسباني "واجب" تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.

وقال بارتوميو في تصريحات لاذاعة "راك1" الكاتالونية "عادة لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي بأن لدينا واجبا لتجديد عقده (ميسي). هو أفضل لاعب في التاريخ ولا تزال أمامه العديد من السنوات في كرة القدم".

وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أشارت إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكاتالوني والنجم الارجنتيني البالغ من العمر 33 عاما، وان الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه صورته.

وأضاف بارتوميو "أرى ان ميسي مرتاح. لقد قال مرات عدة إنه يريد انهاء مسيرته في برشلونة"، وهو النادي الذي لم يعرف أفضل لاعب في العالم ست مرات، غيره في مسيرته الاحترافية.

وأكد بارتوميو الذي سيرحل عن منصبه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021، أنه يرى ميسي "معتزلا في صفوف برشلونة بإشراف رئيس جديد، لأنه سيجدد عقده لفترة إضافية".

وكشف رئيس برشلونة انه تحدث الى ميسي ، موضحا "أتحدث الى اللاعبين بشكل دائم. ليس فقط مع ليو، لكن أيضا مع المجموعة لا سيما مع القادة. بالإضافة الى ذلك، ثمة العديد من الأمور التي يتعين علينا التحدث عنها في الآونة الاخيرة".

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