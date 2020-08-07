اصابة 11 لاعباً من منتخب بنغلادش بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب



أصيب أحد عشر لاعبا من منتخب بنغلادش لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، ما يعرّض مواصلة مشاركته في تصفيات مونديال 2022 لخطر كبير.

وتم تأكيد الاصابات بعد اختبار 24 لاعباً من أصل 36 في معسكر تدريبي دعا إليه المدرب الانجليزي جيمي داي.

قال الأمين العام للاتحاد أبو نييم شوهاغ "لم يواجه أي منهم عوارض قبل القدوم إلى الاختبار".

وبلغ حجم الإصابات في البلاد أكثر من 250 ألف حالة بينها 3300 حالة وفاة.

وتحتل بنغلادش مركزا متدنيا في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم (187).

وتتذيل ترتيب المجموعة الخامسة من الدور الثاني لتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023.

وتأجلت أربع مباريات كانت مقررة ان تخوضها الى اكتوبر و نوفمبر بسبب فيروس كورونا.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز