100 ألف استرليني لتمثال تشارلتون

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حصلت خطط بناء تمثال في ذكرى جاك تشارلتون، بكلفة 100 ألف جنيه استرليني، على الضوء الأخضر بعد أربعة أسابيع من وفاة الدولي الإنجليزي السابق عن عمر يناهز 85 عاماً. وقدم المسؤولون في مدينة أشينغتون مسقط رأس تشارلتون، دعمهم للمقترحات، والتي قدمها عضو مجلس حزب العمال ليام لافري نجل النائب عن وانسبيك إيان لافري. واتصل ليام بالنحات توم مالي، مبتكر تمثال آلان شيرر في سانت جيمس بارك في نيوكاسل، لاستطلاع آرائه.

وقال لافري: «تم تمرير الفكرة بالإجماع من قبل المجلس، وتعهدت بعض الشركات بتمويل كبير، وجمعنا أقل من 3000 جنيه استرليني من الجمهور في شكل تبرعات فردية، وسيقوم المجلس الآن بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق مع عائلة جاك».

فيما أعربت الشركات في جميع أنحاء البلاد، عن دعمها للمشروع، إلى جانب مجموعة من لاعبي كرة القدم، بما في ذلك جيمي كاراغر وجون الدريدج وآندي ريد.

ويتوقع أن يتكلف التمثال حوالي 100 ألف جنيه استرليني، اعتماداً على حجم المشروع، ويمكن وضع التمثال بجانب التمثال المخصص لجاكي ميلبورن، وهو من أبناء أشينغتون المشهورين. وتشمل المواقع المحتملة الأخرى، مركز رعاية هيرست مينرز، حيث توقف موكب جاك الجنائزي بالقرب من منزل عائلته في 114 شارع بياتريس أو هيرست بارك، حيث لعب كرة القدم مع شقيقه، السير بوبي.

وتوفي جاك، الذي فاز بكأس العالم كلاعب في إنجلترا عام 1996، في 10 يوليو الماضي، بعد صراع طويل مع سرطان الغدد الليمفاوية، ولعب تشارلتون أكثر من 600 مباراة مع ليدز يونايتد في مسيرة رائعة مع الأندية، واستمر في إدارة ميدلسبره وشيفيلد وينزداي ونيوكاسل يونايتد، وهو سادس عضو في منتخب إنجلترا بطل كأس العالم، يتوفى بعد بوبي مور ومارتن بيترز وجوردون بانكس وآلان بول وراي ويلسون.

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