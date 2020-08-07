غوارديولا يتوعد الريال بـ"الإيذاء"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه ريال مدريد، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي المكرس لموقعة الريال: "أريد الفوز للاعبين وللنادي للذهاب للخطوة التالية، لا أفقد تركيزي في هذه الأمور، أركز على ما يتوجب علينا القيام به كفريق للفوز على ريال مدريد".

وأضاف: "نرغب في الفوز بتلك المسابقة بالطبع، علينا التغلب على ريال مدريد وباقي الفرق إن أردنا الفوز، علينا الفوز عليهم اليوم ومن ثم باقي الأدوار".

وتابع غوارديولا: "لدي شعور اليوم بأننا مستعدون للعب مباراة الغد، وتقديم مستوى جيد والفوز باللقاء، هذا هو شعوري، نحن مستعدون".

وأوضح: "نرغب في تطبيق أسلوبنا سواء كنا ندافع أو نلعب على المرتدات، نرغب في الذهاب بالمباراة لمناطق معينة في أرض الملعب يمكننا فيها إيذاء ريال مدريد وإظهار جودة اللاعبين"، بحسب "روسيا اليوم".

وأردف: "نرغب في إثبات أن كوروتوا في مستوى عال بمنحه أمسية مزدحمة، ونعرف أن هناك أوقاتا سيتوجب علينا فيها الدفاع، موقف المباراة سيحدد الأمور".

وعلق غوارديولا على أفضلية نتيجة مباراة الذهاب لصالح مانشستر سيتي (2-1)، قائلا: "مر وقت طويل منذ خوض مباراة الذهاب، وكنا نعرف أن هناك مواجهة أخرى على أرضنا، لكنها ستكون بدون جماهيرنا، سنقدم لقاء جيدا".

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