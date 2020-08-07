كبار البريميرليغ يتنافسون على "ميسي الجزائر"

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتعل الصراع بين عدد كبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في الفترة الحالية، من أجل الفوز بتوقيع المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي برنتفورد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيون شيب).

وقدم بن رحمة صاحب الـ 23 عاماً، موسما لافتا رفقة فريقه الإنجليزي، وكان قريباً من قيادته للتأهل إلى أضواء البريميرليغ، لولا خسارة الفريق في المباراة الفاصلة، ضمن ملحق التأهل للدوري الممتاز، أمام نظيره فولهام.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أمس الخميس، أن هناك صراعاً كبيراً قد اشتعل بين 6 أندية إنجليزية عريقة من أجل الفوز بتوقيع سعيد بن رحمة.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن هناك صراعاً قوياً بين أندية: توتنهاموتشيلسي وآرسنال وأستون فيلا ونيوكاسل ووست هام، والوافد الجديد ليدز يونايتد، من أجل الفوز بخدمات سعيد بن رحمة، المميز في اللعب كرأس حربة، وكجناح مهاجم أيضاً.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام يغازل اللاعب في الفترة الحالية، وأن مسؤولي «السبيرز» قد عرضوا على إدارة ناديه 16 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدماته، في حين يشترط برنتفورد الحصول على 25 مليونا لبيع اللاعب.

وتابعت «ميرور» إلى أن نادي برنتفورد سيوافق على تخفيض شرط الـ 25 مليون جنيه إسترليني، خاصة في ظل رغبة اللاعب الحالية في الرحيل، بعد العروض المغرية من الأندية الكبيرة التي طلبت ضمه، مؤكدة في الوقت نفسه أن وست هام ينافس بقوة توتنهام على الصفقة، وقدّم عرضاً لإدارة نادي برنتفورد، ولكن الأولوية لدى «الهامرز» تبقى في تدعيم الدفاع قبل جلب أي مهاجم جديد.

وكان سعيد بن رحمة، الملقب بـ "ميسي الجزائر" نظراً لموهبته الكبيرة ومهاراته اللافتة، قد انضم لصفوف نادي برنتفورد، في يونيو 2018 قادما من نيس الفرنسي، وتأقلم سريعاً مع أجواء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمه الأول.

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