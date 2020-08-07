إبراهيموفيتش.. تدريبات في العطلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شوهد اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش، في عطلته مستمتعاً بأشعة الشمس بالقرب من منتجع سان تروبيه الفرنسي، قبل عودته إلى ميلان الموسم المقبل. وتم تصوير النجم السويدي (38 سنة)، إلى جانب زوجته هيلينا سيغر، وابنيهما ماكسيميليان وفنسنت، على يخته الفاخر، وهو يؤدي تدريبات رياضية للحفاظ على لياقته البدنية، رغم أنه يقضي فترة إجازة حالياً.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن تدريبات إبراهيموفيتش خلال الإجازة تبدو ضرورية، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يطالب بمضاعفة أجره بعقد جديد سيبقيه في ميلان حتى يبلغ من العمر 40 عاماً. وكان إبراهيموفيتش، قد عاد للانضمام إلى ميلان في يناير الماضي، بموجب اتفاق قصير الأمد، لكنه ارتبط منذ ذلك الحين بالانتقال إلى فريق ليدز الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يبقى إبراهيموفيتش الآن في إيطاليا بعد طرح صفقة جديدة بقيمة 104 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً، وذلك بعدما سجل 10 أهداف في 19 مباراة منذ عودته، ومن دون أن يظهر عليه أي علامات على التأثر البدني أو الفني بسبب العمر.

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