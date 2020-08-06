منزل وطائرة لإغراء سيلفا بالانتقال إلى لاتسيو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عرض على الإسباني ديفيد سيلفا 52 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وطائرة خاصة، ومنزل أنيق للانضمام إلى لاتسيو الإيطالي، وفق تقارير صحفية، تناولت محاولة إغراء اللاعب، الذي كان آخر ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي الشهر الماضي، بعد أن خاض 309 مباريات خلال مسيرة رائعة، استمرت 10 سنوات في النادي.

ولم يؤكد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، أي فريق للموسم المقبل مع بقاء تركيزه الوحيد على ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ولاتسيو أحد الأندية التي تتنافس على توقيع لاعب خط الوسط المهاجم، وبحسب موقع «توتوسبورت»، قدم فريق الدوري الإيطالي، والذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاماً، عرضاً بقيمة 52 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، مع مكافآت أداء إضافية.

وأشار الموقع إلى أن المدير الرياضي للاتسيو إيغلي تاري، كان يجوب السوق بحثاً عن لاعب قادر على رفع مستوى الخبرة في فريق سيموني إنزاجي، ولتحفيز أسطورة مانشستر سيتي بشكل أكبر، قاموا أيضاً بإضافة طائرة خاصة، ومنزل فاخر في قلب روما إلى الصفقة.

ويعتقد أن سيلفا، لن يقبل بأقل من 86000 جنيه استرليني في الأسبوع للقيام بهذه الخطوة، خاصة بعد مسيرته الرائعة مع سيتي، وفوزه بأربعة ألقاب إنجليزية خلال فترة رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا ينقص اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، العروض للمفاضلة في ما بينها، وتم ربطه بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يمتلكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

كما أثار سيلفا أيضاً اهتمام ناديي شباب الأهلي والنصر في دبي، حسب ما أشار الموقع الإيطالي الرياضي.

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