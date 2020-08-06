بولت يعتبر أنه لم ينل فرصة عادلة في كرة القدم

المصدر: أ ف ب

اعتبر أسطورة سباقات السرعة في العاب القوى العداء الجامايكي أوسين بولت الخميس أنه لم ينل "فرصة عادلة" لإثبات نفسه في الدوري الاسترالي لكرة القدم بعد فشل محاولته في أن يصبح لاعبا محترفا.

وكان بولت الحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية حاول اطلاق مسيرته في عالم كرة القدم مع فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي عام 2018 بعد اعتزاله ألعاب القوى، على أمل تحقيق حلم طفولته في أن يصبح لاعب كرة قدم، لكن المفاوضات حول العقد فشلت في نهاية المطاف على الرغم من تسجيله هدفين في مباراة ودية لعبها بقميص الفريق قبل انطلاق الموسم.

وقال بولت للقناة التلفزيونية الأسترالية التاسعة عن فشله في كرة القدم "لا أعتقد أنني نلت فرصة عادلة. لم أفعل الأشياء بالطريقة التي أردت القيام بها. لكنه شيء أعتقد أنني كنت سأجيده في بعض الاحيان في الحياة، تفشل، وعليك ان تعرف كيف تمضي قدما".

وقبل مروره في الفريق الاسترالي كان بولت حامل الرقم القياسي العالمي لسباقي 100 متر و200 متر، قد خضع لمزيد من التجارب مع أندية في ألمانيا وجنوب أفريقيا والنرويج.

وعلى الرغم من ذلك، يقول البطل البالغ من العمر 34 عاما، والذي أصبح أبا لفتاة في مايو الماضي، إنه ليس نادما على محاولة الانتقال إلى كرة القدم.

وأضاف "أحيانا أعتقد أن الأمر لم ينجح بالطريقة التي أردتها، لأنني أحب كرة القدم كثيرا. لذا، نعم في بعض الأحيان، ما زلت أفكر في ذلك، ولكن كما قلت، هذه هي الأشياء التي يجب أن تعرف كيفية التغلب عليها".

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