شاهد .. ريال مدريد يصل إلى مانشستر لمواجهة السيتي

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

وصلت اليوم إلى مدينة مانشستر بعثة نادي ريال مدريد الاسباني في إطار تحضيراته المبكرة لمواجهة نظيره السيتي، غدا الجمعة في إياب مباريات دور الـ16 بدوري الأبطال.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أعلن في وقت سابق عن القائمة التي ستسافر إلى مدينة مانشستر، لملاقاة فريق مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة النادي الملكي 23 لاعباً استعداداً لمواجهة السيتي في البطولة الأوروبية.

وعرفت القائمة غياب الثنائي غاريث بيل وخاميس رودريجيز بقرار فني من المدرب الفرنسي.

وتواجد سيرجيو راموس قائد ومدافع نادي ريال مدريد في قائمة الفريق على الرغم من أنه لن يتمكن من اللعب في مانشستر للإيقاف.

وجاءت قائمة النادي الملكي لمواجهة مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - ألفونس أريولا - ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - رافائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - فيرلاند ميندي - خافي هرنانديز.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - إيسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - ماركو أسينسيو - براهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد خسر في لقاء الذهاب بدور الـ16 من البطولة على أرضه بهدفين مقابل هدف.

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