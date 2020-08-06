بيع نادي روما إلى رجل أعمال أمريكي مقابل 700 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي روما الايطالي الخميس تغييراً في ملكيته بعد شراء الملياردير الاميركي دان فريدكين فريق العاصمة مقابل 591 مليون يورو (700 مليون دولار اميركي).

واشترى فريدكين (54 عاماً) اسهم النادي الإيطالي من رجل الأعمال مواطنه جيمس بالوتا (62 عاماً).

قال النادي في بيان "يؤكد نادي روما ان اتفاقا قد حصل الليلة بين ايه أس روما أس بي في، أل أل سي، المساهم الاكبر في روما أس بي ايه ومجموعة فريدكين بشأن بيع النادي".

تابع "تُقدّر العملية بـ591 مليون يورو". ويتوقع ان يتم التوقيع قبل نهاية اغسطس الجاري.

واشترى بالوتا ثلثي اسهم النادي في 2012، لكنه استحوذ على الاسهم بأكملها منذ 2014.

ويتولى فريدكين الذي يتخذ من هيوستن مقرا له منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فريدكين، وهي مجموعة تعمل بشكل خاص في قطاع السيارات، الفنادق وعالم الترفيه.

قال فريدكين في بيان "جميعنا في مجموعة فريدكين سعداء اتخاذ خطوات لتكون جزءا من هذا النادي والمدينة الايقونية".

تابع "نتطلع لانهاء الصفقة في اسرع وقت ممكن، وندمج انفسنا في عائلة روما".

وبحسب مجلة فوربس، تُقدّر ثروته باكثر من اربعة مليارات دولار ليكون الرقم 504 على لائحة اثرياء العالم.

ويتوقع ان يتولى ابنه راين المهام الادارية اليومية للنادي.

قال بالوتا "في الشهر الماضي، اظهر دان وراين فريدكين التزاما كاملا بإنهاء الصفقة ونقل النادي إلى الامام بطريقة ايجابية".

ولم يكن بالوتا الذي يتخذ من بوسطن مقرا له والقليل الظهور في العاصمة محبوبا لدى جماهير روما، خصوصا في ظل ادارته ملفي اسطورتي النادي المعتزلين فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي.

وكان مشروع بالوتا الاكبر بناء ملعب جديد للنادي في جنوب العاصمة، لكه واجه تأخيرا لاسباب قانونية وبيروقراطية، ولا يزال ضمن مرحلة التخطيط.

وحل روما، حامل لقب الدوري ثلاث مرات آخرها في 2001، في المركز الخامس في الموسم المنصرم، فيما يعود تتويجه الاخير الى كاس ايطاليا في 2008.

بلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في 2018، لكنه لم يتأهل الى المسابقة الاوروبية في آخر موسمين، وهو يواجه اشبيلية الاسباني الخميس في ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

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