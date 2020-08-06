إنتر ميلان ومانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على خيتافي الإسباني 2 / صفر، في المباراة التي استضافها ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، أمس الأربعاء، في منافسات دور الستة عشر للمسابقة.

يشار إلى أن مواجهة الفريقين، التي كانت مقررة في مارس الماضي، قد تأجلت بسبب فيروس كورونا، ليقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقررا لها بسبب ضيق الوقت.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة إهدار خورخي مولينا لاعب خيتافي لركلة جزاء في الدقيقة 75.

كما حجز مانشستر يونايتد البطل السابق مكانه في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه بتشكيلة من الصف الثاني 2-1 على ضيفه لاسك لينتس أمس الأربعاء ليحسم نتيجة المباراتين لصالحه 7-1.

وسيحصل يونايتد على مكافأة بمواجهة كوبنهاجن في كولونيا يوم الاثنين بعد فوز النادي الدنمركي على ضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي 3-صفر أمس ليعدل تأخره 1-صفر ذهابا.

وتأخر يونايتد بطل نسخة 2017 لثاني أبرز مسابقة للأندية في قارة أوروبا بهدف رائع من فيليب فيسنجر في الدقيقة 55 قبل أن يرد جيسي لينجارد وأنطوني مارسيال.

وبعد أن وضع قدما في دور الثمانية بفوزه 5-صفر أمام مستضيفه لينتس ذهابا في مارس، دفع المدرب أولي جونار سولشار بتشكيلة من الصف الثاني في أولد ترافورد.

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