سيتي يتعاقد مع فيران توريس

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الجناح الإسباني فيران توريس من نادي فالنسيا الإسباني بعقد لمدة خمس سنوات، في حين أشارت تقارير صحافية بأن قيمة الصفقة بلغت 27 مليون دولار.

وقال مدير كرة القدم في نادي مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستين «لقد تابعنا تطور مستوى فيران عن كثب وقد أثار إعجابنا».

أما فيران فقال: «أنا سعيد جداً للانضمام إلى مانشستر سيتي. كل لاعب يود أن يكون جزءاً من فريق هجومي ومانشستر سيتي يعتبر من أكثر الفرق التي تعتمد على الهجوم في عالم كرة القدم».

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