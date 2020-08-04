لاعب عربي قريب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، إلى تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدد من اللاعبين المميزين في بعض المراكز التي تحتاج للتدعيم من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته على الصعيدين المحلي والقاري، والظهور بصورة طيبة في منافسات الموسم المقبل.

ونجح ليفربول في التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) محققا حلما طال انتظاره من جماهيره لنحو 30 عاما منذ آخر تتويج للفريق بلقب الدوري، ولكن الفريق في المقابل ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، من دور الستة عشر.

وكان الفريق قد توج باللقب الأوروبي وحمل الكأس ذات الأذنين الكبيرتين في الموسم الماضي، بالفوز على جاره توتنهام في المباراة النهائية للبطولة بثنائية نظيفة.

وأظهرت المباريات التي سقط فيها ليفربول في الموسم الجاري، حاجته لمدافع قوي ومميز للعب إلى جوار الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لسد الثغرات في دفاع الفريق الإنجليزي، في ظل تكرار إصابات جويل ماتيب وعدم ظهور جوميز بالصورة التي تمنح الطمأنينة لجماهير النادي.

وأعلن ليفربول الأسبوع الماضي رسميا رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين إلي لوكوموتيف موسكو الروسي، وهو ما يؤكد حاجة الفريق لمدافع جديد قوي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أمس الاثنين، سعى مسؤولي نادي ليفربول للتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، نجم فريق ريال بيتيس الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب ما نقلت (آس) الإسبانية.

وكتبت صحيفة «ميرور» البريطانية أن ليفربول تقدم بعرض قيمته 10 ملايين يورو تقريبا من أجل ضم اللاعب المميز، صاحب الـ 28 عاما، الذي فرض اسمه كواحد من أبرز مدافعي الليغا الإسبانية في آخر موسمين.

وأوضحت «ميرور» نقلاً عن مصادر لها في إسبانيا أن مسؤولي ريال بيتيس يرغبون في زيادة العرض بنحو مليوني يورو فقط، للموافقة على بيع اللاعب، الذي كانوا في الموسم الماضي يشترطون فيه 30 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائري في عقده، من أجل التفريط فيه.

ووفقاً للصحيفة، فإن مسؤولي ريال بيتيس وافقوا على تخفيض مقابل بيع اللاعب خوفا من تركه مجانا بنهاية الموسم الجديد، حيث ينتهي عقده، وسيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ جديد في شهر يناير المقبل.

وأضافت «ميرور» أن يورغن كلوب، يبدي موافقة على ضم عيسى ماندي، ويرى فيه مميزات كثيرة خاصة أنه يجيد اللعب كقلب دفاع بجوار فان دايك، وأيضا في مركز الظهير الأيمن، حيث يشارك مع منتخب الجزائر كثيراً في هذا المركز.

الجدير بالذكر، أن عيسى ماندي كان على رادار عدد من الأندية الكبيرة في الشهور الماضية، من بينها ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبعض الأندية الإنجليزية الأخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز