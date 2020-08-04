(فيديو) "استمتع بالسحر".. هدية ليفربول لمحمد صلاح

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).

وعلق نادي ليفربول على مقطع اليفيدو بتغريدة جاء فيها: "يا له من موسم، يا له من لاعب".

وأضاف: "استمتع بسحر محمد صلاح".

وتوج "الفرعون" محمد صلاح مع فريق ليفربول بلقب بطل "البريميرليغ"، اللقب الذي غاب عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عاما.

كلمات دالة:
  • ليفربول ،
  • الدوري الإنجليزي،
  • محمد صلاح
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