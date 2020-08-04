(فيديو) "استمتع بالسحر".. هدية ليفربول لمحمد صلاح
نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).
وعلق نادي ليفربول على مقطع اليفيدو بتغريدة جاء فيها: "يا له من موسم، يا له من لاعب".
وأضاف: "استمتع بسحر محمد صلاح".
وتوج "الفرعون" محمد صلاح مع فريق ليفربول بلقب بطل "البريميرليغ"، اللقب الذي غاب عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عاما.
(فيديو) "استمتع بالسحر".. هدية #ليفربول لـ #محمد_صلاحhttps://t.co/orpEyEhR1w#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MIYe2zrQkR— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 3, 2020
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